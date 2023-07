Halten Sie sich die Augen zu, wenn eine Filmszene besonders beängstigend ist? Dass wir unsere Augen von Dingen abwenden, die uns Angst machen, könnte auf eine besondere Ansammlung von Neuronen in einer visuellen Region unseres Gehirns zurückzuführen sein. Das zumindest legt eine aktuelle Studie mit Fruchtfliegen nahe.

Die Forschenden versetzten die Fruchtfliegen mittels Luftstöße und eines schwarzen Objektes in einen Zustand der Bedrohung. Dabei fiel auf, dass die Fliegen – ähnlich wie manche Menschen beim Anblick einer Spinne oder einer gruseligen Filmsequenz – vermieden, das schwarze Objekt anzusehen. Um zu untersuchen, warum die Fliegen dieses Verhalten zeigen, verglichen die Forschenden sie mit einer Gruppe an mutierten Fruchtfliegen, bei denen sie die Aktivität ausgewählter Nervenzellen veränderten. Dabei fiel auf, dass die mutierten Fliegen das bedrohliche Objekt durchaus ansahen und nicht das gleiche Fluchtverhalten zeigten wie die "normalen" Fliegen. Sie wichen dem Objekt in aller Ruhe aus. Das legt nahe, dass der Anblick eines bedrohlichen Objektes eine Art Fluchtreflex auslöst.