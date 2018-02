Spechte klopfen da, wo sie am besten zu hören sind. Dafür suchen sie sich einen Holzstamm mit guter Resonanz oder auch mal die Isolierung einer Hauswand. "Ich kannte Buntspechte, die auf Sirenen getrommelt haben und die haben eine akustische Reichweite von zwei, drei Kilometern und nicht nur von ein paar hundert Metern", sagt Ornithologe Frank Steinheimer.

Wie so oft in der Natur geht es dabei um die Partnerwahl. Laute Spechte haben bei den Weibchen besonders gute Chancen, sagt Steinheimer, der die naturwissenschaftlichen Sammlungen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg leitet. Das Klopfen entscheide über Glück oder Pech des Vogels. "Also eigentlich ist es zu erwarten, dass Spechte mit ihrem Klopfen eine individuelle Qualität signalisieren, sonst macht das Klopfen keinen Sinn."

Das zeigt, wie gut der Specht gebaut ist, wie gesund er ist, wenn er das ab kann (...) und das Weibchen kann aus der Frequenz und der Stärke Qualitätsmerkmale heraus lesen und wie oft der Specht hintereinander die Trommelwirbel einsetzen kann. Beim Bundspecht ist es relativ kurz - so ein drrrrrr - und beim Schwarzspecht ist es schon länger (...) und man kann als Ornithologe die Arten unterschieden nur auf Grund der Länge und der Geschwindigkeit des Trommelwirbels. Frank Steinheimer, Ornithologe Martin-Luther-Universität

Der eine singt, der andere Klopft, um Weibchen zu erobern. Die Vielfalt in der Vogelwelt ist aber noch viel bunter, sagt Steinheimer. "Es gibt bei den Vögeln ganz verschiedene Lautäußerungen. Es gibt Vögel die klatschen ihre Flügel zusammen, wie die Ringeltaube oder der Ziegenmelker, oder es gibt Vögel, die die Federn raus stellen, die dann im Wind vibrieren, wie bei der Bekassine und es gibt den Weißstorch der mit dem Schnabel klappert und den Specht der hämmert."

Wobei der Specht sich nicht aufs Klopfen alleine beschränkt. Was Viele nicht wissen: Der Trommel Experte kann auch singen. "Der Grünspecht hat diesen Doppelschlag, das so ein bisschen wie Lachen sich anhört. Der Grauspecht ist ganz ähnlich aber ohne Doppelschlag", sagt Frank steinheimer. "Der Schwarzspecht hat einen Flug- und einen Sitzruf, man kann man erkennen ob er fliegt oder sitzt und der Mittelspecht klopft nur selten und wenn er ruft, dann klingt er ein bisschen wie ein quäkendes Kind."