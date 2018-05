Drei Science Busters (v.l.): Ein Kabarettist, ein Mikrobiologe und ein Astronom. Bildrechte: www.pertramer.at

Das beweisen die Österreicher und Wissenschaftskabarettisten der Science Busters, die mit dem diesjährigen internationalen Radio-Kabarettpreis "Salzburger Stier" ausgezeichnet werden. Dieser Preis wird von den deutsprachigen, öffentlich-rechtlichen Radiostationen in Deutschland, Östereich, Südtirol und der Schweiz verliehen. In den ersten 15 Jahren wurden die Preisträger in Salzburg ausgezeichnet. Seit Ende der 1990er-Jahre wandert die Preisverleihung durch die Städte der teilnehmenden Radiostationen. Und dieses Jahr ist Halle an der Reihe. Die Satiriker der Science Busters dürfen ihren Preis im Steintor Varieté entgegen nehmen.

Doch wer sind die Science Busters? Das Wissenschaftskabarett gibt es bereits seit 2007. Seitdem beschäftigen sie sich mit den wirklich wichtigen Fragen der Wissenschaft.