Bislang hat Biologe und Mückenforscher Jeffrey A. Riffell immer drei Gründe genannt, wonach sich Mücken ihren Wirt aussuchen: Atem, Schweiß und die Temperatur der Haut. Jetzt fügt er einen vierten Anhaltspunkt hinzu: "Die Farbe Rot, die nicht nur auf der Kleidung, sondern auch auf der Haut jedes Menschen zu finden ist." Auch für Mücken ist Rot also eine Signalfarbe, und wir strahlen sie alle aus. Das bedeutet aber auch: Wir haben eine neue Möglichkeit, uns gegen die Mücken schützen, so Riffell: "Wenn man die attraktiven Farben in unserer Haut für die Mücken herausfiltert oder Kleidung trägt, die diese Farben vermeidet, könnte das möglicherweise helfen, Mückenstiche zu verhindern."

Geruch und Optik gehen bei Mücken Hand in Hand

Mückenbekämpfung in Singapur mit Pestiziden Bildrechte: imago images/Xinhua Das haben Riffell und sein Forschungsteam an der Universität in Washington (Seattle/USA) in einer Reihe von Versuchen mit Gelbfiebermücken, Aedes aegypti, herausgefunden. Diese Mücken, bei denen sich wie bei der Gemeinen Stechmücke auch nur die Weibchen von Blut ernähren, gelten als Überträger von Dengue-Fieber, Gelbfieber, Chikungunya und Zika-Virus. In speziellen Miniatur-Versuchskammern wurden nun also Gelbfiebermücken-Weibchen verschiedenen Gerüchen und optischen Reizen, farbigen Punkten oder einer appetitlichen Hand, ausgesetzt. Dabei zeigte sich: Fehlte der Geruchsreiz, ignorierten die Mücken den Punkt am Boden, egal welche Farbe er hatte. Wurde in die Versuchskammer C02 gesprüht, flogen die Mücken rote, orange, schwarze oder cyanfarbene Punkte an. Grüne, blaue oder lila Punkte dagegen ignorierten sie.

CO2 ist für Mücken das, was für uns Kuchenduft ist

Diesen Effekt kann man mit dem menschlichen Verhalten vergleichen, so Neurobiologe Jeff Riffell. Riechen wir draußen auf einem Bürgersteig den Duft von frischgebackenem Brot und Kuchen, wissen wir, hier muss eine Bäckerei in der Nähe sein und halten nach entsprechenden Schildern oder Schaufenstern Ausschau. Ähnlich hält es offenbar die Mücke: CO2 ist für sie, was für uns der Kuchenduft ist, und sie sucht dann nach optischen Hinweisen.

Nackte Hand wird nur angeflogen, wenn Mücken CO2 riechen