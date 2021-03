Auch in Deutschland wurde vor gut 90 Jahren schon mit dem flüssigen Raketentreibstoff geforscht. Der Kopf dahinter ist heute so gut wie vergessen: Johannes Winkler. Er hatte bei den Hugo-Junkers-Werken in Dessau, einem Flugzeugbauer, angeheuert und arbeitete in seiner Freizeit an einer Rakete. 1932 versuchte er eine mit vier Kilo flüssigem Methan und 32 Kilo Flüssigsauerstoff betankte Rakete zu starten. Allerdings explodierte die HW2 8 (benannt nach dem Erbauer Johannes Winkler und dessen Financier, Hugo Hückel), als das elektrische Signal zum Öffnen der Ventile beim Start gegeben wurde. Die 1,90 Meter hohe und zehn Kilo schwere Rakete explodierte – die Hauptventile waren undicht gewesen.