Also, genauer gefragt: Wieso um alles in der Welt finden wir nicht jede Art von Musik gleich schön. Und warum kommt das immer auf die Stimmung an? Das liegt an der vorderen Gürtelrinde in unserem Gehirn. Die ist sowas wie ein Türsteher für unsere Gedanken. Und der sei nicht besonders durchlässig, erklärt der Neurowissenschaftler Henning Beck bei Deutschlandfunk Nova. Das meiste, was aus unserem Unterbewusstsein gedanklich so zutage tritt, würde abgeblockt werden, weil wir sonst mit unseren Gedanken heillos überfordert wären.

Beim Joggen haben mehr Gedanken eine Chance, ins Bewusstsein zu kommen – und auch für neue Musik werden wir empfänglicher. Bildrechte: imago images/Panthermedia