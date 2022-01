Den Anfang machte am Wochenende "Nadia", dann folgte "Odette" – gleich zwei Sturmtiefs haben in den vergangenen Tagen besonders Norddeutschland in Atem gehalten, aber auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen führten sie zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr und Polizei. Demnächst geht "Odette" in "Philine" über, das Sturmwetter wird uns in Mitteldeutschland mindestens noch bis Ende der Woche erhalten bleiben, wie Torsten Lehne von der Außenstelle des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Leipzig erklärt: "Das Wetter bleibt dabei im Flachland eher nicht winterlich, im Bergland dafür schon".