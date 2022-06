Auch Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht wenig Sinn darin, in synthetische Kraftstoffe zu investieren. Bis man damit in industrieller Größenordnung in frühestens fünf Jahren am Markt sei, sei die Zeit dieses Kraftstoffes schon vorbei. "Denn dann hat das batterieelektrische Auto wirklich seinen großen Auftritt."