Auf einem onkologischen Kongress wurde am 11. September eine Studie mit dem sogenannte Galleri-Bluttest vorgestellt. Er ist Teil der größeren Studie Pathfinder, die an mehreren medizinischen Einrichtungen in den USA durchgeführt wird. Ziel ist es, den Galleri-Bluttest zu entwickeln und seine Anwendung in der klinischen Praxis zu untersuchen.