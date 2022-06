Experten beurteilen die von Moderna vergangene Woche per Pressemitteilung veröffentlichten Daten zu dem an Omikron angepassten Impfstoff verhalten optimistisch. "Durch einen Booster mit dem bivalenten Impfstoff werden im Vergleich zum herkömmlichen Vakzin knapp doppelt so hohe Antikörperwerte gegen die Omikron-Variante erzielt", sagt etwa Sebastian Ulbert, leitender Immunologe am Fraunhofer Institut für Immunologie und Zelltherapie (IZI) in Leipzig. "Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Anpassung des Impfstoffs an die Omikron-Variante auch wirklich zu einer Omikron-spezifischeren Immunantwort führt."