Aber was sind die Gründe dafür? Das fragten sich Psychologen der Martin-Universität-Universität Halle. Denn: "Prokrastination ist ein sehr komplexes Verhalten. Der Begriff wird in vielen Bereichen nahezu inflationär verwendet", schreibt Dr. Johannes Hoppe, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie der MLU in einer Mitteilung der Uni. Hoppe und seine Kollegen Renate Rau und Philipp Prokop wollten deshalb am Beispiel der Studenten die Ursachen für dieses nach ihrer Meinung bewusste aber irrationale Verhalten untersuchen.