Wahrscheinlich will uns die Evolution mit diesem Gefühl sagen: Das gut, das ist sehr gut, was gerade passiert. Das kannst Du ruhig öfter machen. In diesem Zustand ist unser Gehirn extrem aufnahmebereit und lernfähig. Eine perfekte Kombination: Emotion und Erkenntnis. Jeder weiß, was Spaß macht, wird schnell gelernt. Deshalb ist sich Prof. Spitzer sicher: Glück muss evolutionär ein Nebenprodukt des Lernens sein, denn wenn das System anspringt, wie er sagt, passieren zwei Dinge:

Sie lernen schnell und es macht Spaß. Und jetzt hat man gedacht, jetzt wäre man fertig. Man hat aber auch festgestellt, das Ding geht nicht nur an, wenn was Schönes passiert. Es geht an, wenn was Neues, Schönes passiert, das wir noch nicht wissen! So wird klar: Das ist nicht unser Glückszentrum, über das wir die ganze Zeit reden, das ist unser Lernturbo!

Was man so Neugierde nennt, das ist so eine Art Vorglühen des Glückszentrums, so dass wenn dann die Information kommt; Wuff wird sie gelernt, ganz schnell. Und das macht genau das Zentrum, was uns Glücksgefühle bereitet, das sorgt für ganz rasches Lernen, nämlich dann wenn wir neugierig sind. Das glüht schon mal das Glückszentrum vor.

Das heißt nicht zurück in den Wald oder die Savanne. Sondern wenn man das Glück wirklich finden möchte, heißt das besinnen auf die Dinge, die uns wirklich glücklich machen. Diese Dinge sind tief in uns eingebrannt, in unsere Gene. Wir müssten eigentlich nur in uns hineinhören. Unsere moderne Gesellschaft macht uns das allerdings mit ihren Wertesystemen, fremdbestimmten Terminen, Arbeitszeiten und dem Großstadtleben nicht ganz einfach, sagt Prof. Peter Walschburger:

Das Glück wohnt oft in einem eher bescheidenen Ambiente, was naturnahe Bedingungen einschließt. Eine Lebensform, die mehr Zeit mit sich bringt, wo man im Bereich einer erweiterten Familie mit vertrauten Menschen, die man alle kennt. Aufgeht im Hier und Jetzt einer gelingenden Sozialstruktur. Das Glück ist also eher auf Sozialbedingungen bezogen.

Jetzt stellen Sie sich vor, Sie hatten einen Autounfall und Sie liegen querschnittsgelähmt im Bett. Und da kommt jemand mit einer Tasse Kaffee an Ihr Bett. Da freuen Sie sich. 'Hey, da denkt jemand an mich. Ich bin ein Krüppel und trotzdem denkt jemand an mich. Und der Kaffee duftet so schön. Ich hab' ja sonst nicht viel vom Leben, aber der Kaffee ist echt klasse.'

"Glück muss man können", sagt Peter Walschburger. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Studien belegen, dass nach längerer Zeit das Unfallopfer tatsächlich glücklicher werden kann als der Lottomillionär. Das heißt auch, Glück steckt in allem und jedem. In einer Geste, in einem Lächeln und sogar in einer Tasse Kaffee. Es ist um uns - wir müssen es nur zulassen. Es ist die Sicht, die Perspektive auf Dinge, auf das Leben, die Glück möglich machen. Wer sich aufmacht, um das Glück zu suchen, wird es also nicht finden. Es ist ein bisschen wie die Suche nach der großen Liebe, je angestrengter und verzweifelter man sucht, desto unwahrscheinlicher ist es sie zu finden. Es kommt nur, wenn wir nicht an das Glück denken. Wenn wir selbstvergessen Federball spielen, mit Freunden unterwegs sind, einem Hilfesuchenden beistehen oder freudetaumelnd aus einer Prüfung kommen. Lehnen Sie sich also zurück. Lächeln Sie in den Tag und das Glück wird Sie sehen und Ihnen die Hand reichen. Aber so einfach wie sich das anhört, ist es wahrscheinlich nicht. Sonst wären ja alle glücklich. Glück muss man auch können sagt Prof. Peter Walschburger: