Leben als selbstorganisierte Materie

Leben ist also selbstorganisierte Materie. Das ist aber wieder nur eine Beschreibung und wieder keine Antwort, wie aus Molekülen oder Eiweißen eine funktionierende "Stadt", also eine Zelle, entsteht. Wann wird aus einer Struktur eine Funktion? Wann wird Ordnung zu Organisation? Eine entscheidende Rolle, wie Leben funktioniert, spielt der Bauplan, die Betriebsanleitung in allen lebenden Zellen – also das Erbgut, die DNA. Durch sie wird alles gesteuert und geregelt. Ist sie der Schlüssel zur Antwort auf unsere Frage: Was ist Leben?

Biophysiker Stephan Grill nennt die DNA den zweiten Zustand des Lebens: "Und wenn Sie sich den Prozess des Wachstums von einer Zelle zu vielen Zellen und zu einem strukturierten Organismus vorstellen, dann ist dieser Prozess beschrieben auf DNA, auf dem DNA-Molekül, auf der Information, die auf dem DNA-Molekül gespeichert ist. Und Lebewesen wissen eben genau diese Information umzusetzen in genau diese Strukturbildungsprozesse. Aber wir sind noch nicht genau in der Lage, diese Umsetzung nachzuvollziehen. Wie komme ich von der Information, die auf der DNA gespeichert ist, hin zu einem fertig strukturierten Lebewesen? Das ist eine ganz große Frage."

Genau das ist unsere Frage! Denn DNA allein ist noch kein Leben. Sie repräsentiert sozusagen die Idee des Lebens. Aber auch sie braucht eine Zelle, damit jemand da ist, der aus ihren Informationen etwas macht. Sie braucht jemanden, der die Informationen auf ihr abliest und das, was da steht auch umsetzt. Also jemanden, der den Kleiderschrank dann auch entsprechend der Anleitung zusammenbaut. An dieser Stelle greifen wir zum letzten Strohhalm, den wir greifen können. Zumindest eine Theorie, was Leben ist, muss es doch geben.

Von der Ordnung zur Unordnung

Und jetzt kramen wir den "Godfather" dieser Frage aus der Mottenkiste, den Physiker Erwin Schrödinger. Der hat sich 1943 auch schon die Frage gestellt: Was ist Leben? Die Antwort, die ein Physiker darauf hat, ist natürlich eine andere als die der Biologen oder Biochemiker. Und wenn wir hier Erwin Schrödinger aufrufen, dann kommt gleich was aus dem ganz hohen Regal. Da müssen alle, die in Physik nicht ganz auf der Höhe sind, aufpassen, dass sie nicht gleich aus dem Karussell fallen.

Die Physiker gehen nämlich davon aus, dass alles – wirklich alles – von einer gewissen Ordnung, einer Struktur, zur Unordnung strebt. Also irgendwann zerreiben Wind und Wetter selbst den größten Berg zu Staub, irgendwann ist jeder Stein Sand und wenn man reine Milch in einen Kaffee schüttet, dann entsteht da auch Unordnung, sagt die Biochemikerin Petra Schwille: "Also wenn Sie, was weiß ich, Milch in eine Tasse Kaffee gießen, dann ist irgendwann, wenn man nur lange genug wartet, die Milch überall." Aus zwei ordentlich getrennten Lebensmitteln wird also ein untrennbares Misch-Masch.

Diese Tendenz zur Unordnung kann man bis ins ganz Große, bis ins Universum, beobachten. Diese grundsätzliche Tendenz nennt man Entropie. Das ist die Richtung, in die sich alles bewegt, sagen die Physiker. Aber was hat das mit unserer Frage nach dem Leben zu tun? Eine Menge, würde Schrödinger sagen. Denn das Leben ist das Gegenteil von Entropie. Niemand könnte die Milch wieder vollständig vom Kaffee trennen. Leben kann das. Unser Organismus greift sich die Inhaltsstoffe – das Fett, die Mineralien, das Wasser – und trennt alles fein säuberlich, baut alles da ein, wo es gebraucht wird. Das Leben scheint also eine Art Gegenentwurf zur Entropie zu sein.

Leben und Wärmeabgabe

Astrobiologe Aleksandar Janjic von der Technischen Universität München TUM sagt, auf den ersten Blick stimmt das, aber nur auf den ersten: "Es ist korrekt, dass wir lokal Entropie brechen müssen oder so viel Arbeit verrichten müssen, dass Entropie quasi geborgt wird, damit wir funktionieren. Was viele aber vergessen – und das ist wirklich elementar: Damit unsere Körper funktionieren, muss im Gegenzug an die Umwelt Wärme abgegeben werden. Also wenn wir laufen, wenn wir schwitzen, was wird gemacht? Es wird thermisch gesehen einfach Wärme abgegeben, die wir uns vorher geborgt haben, um funktionieren zu können. Und durch diese Wärme-Abgabe – wenn Sie das in einem geschlossenen System betrachten würden – steigt die Entropie zusätzlich an, über das originale Maß, dass davor in diesem System herrschte. Das heißt, aus dieser Betrachtungsebene heizt das Leben die Entropie nochmal zusätzlich an. Es ist wie so ein Motor, der lokal sich kurz Energie borgt, um sie dann in einem größeren Maße mit einem Wärmerauschen wieder abzugeben."

Das Leben passt also perfekt in den Plan des Universums, alles mit allem zu vermischen, alles in Strahlung zu verwandeln. Das Universum hat sich – wenn man so will – mit dem Leben etwas ausgedacht, das die Unordnung eher beschleunigt, so die These von Erwin Schrödinger. Leben ist sozusagen ein grandioser Katalysator für die Entropie. Jetzt haben wir also eine Idee, warum das Universum ganz grundsätzlich Leben zulässt bzw. hervorbringt. Allerdings – und das ist die schlechte Nachricht – auch das ist keine Antwort auf die Frage: Was ist Leben?