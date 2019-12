Zeit - kaum ein Ding, kaum ein Zustand, kaum eine Struktur wirkt auf uns so mystisch, so rätselhaft, so undurchschaubar. Obwohl sie ständig um uns ist, wir uns in ihr bewegen. Ding, Zustand, Struktur - was ist Zeit eigentlich? Woraus besteht sie? Besteht sie überhaupt aus irgendwas?

Verweis auf Augustinus

Prof. Hermann Nicolai, Quantenphysiker

Wenn einer eine Ahnung davon haben könnte, dann Prof. Hermann Nicolai, Chef des Max Planck-Instituts für Gravitationsphysik in Potsdam. Aber auch er weicht aus und zitiert Augustinus, einen Philosophen, der vor 1.700 Jahren lebte: "Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Wenn ich es aber einem erklären soll, weiß ich es nicht mehr. Ja, man denkt, das ist etwas völlig Offensichtliches. Und wenn man dann versucht, das zu definieren, was verstehe ich eigentlich unter Zeit, dann kommt man ins Schwimmen."

Zeit als vierte Komponente

Steffen Turkat, Kernphysiker

Zeit als vierte Komponente

Kernphysiker Steffen Turkat von der TU Dresden muss bei der Frage - "Was ist Zeit?" - nicht lange überlegen. Für ihn gilt die klassische Einsteinsche Sicht auf die Zeit: "Wenn man den Großteil aller Physiker und Physikerinnen befragt, würden sie ihnen wahrscheinlich antworten, dass Zeit eine Dimension ist. Zeit ist genau wie der Raum. Unser Raum besteht aus X-, Y- und Z-Komponente. Und die Zeit ist eine vierte Komponente, der sogenannten Raumzeit."

Niemals zweimal die gleiche Zeit

Raum und Zeit sind also eins. Ohne Raum keine Zeit. Ohne Zeit kein Raum. Die Zeit als vierte Dimension des Raums neben Höhe, Breite und Länge. Das kann doch aber nicht sein. Zeit ist anders, Zeit ist nicht zu sehen, nicht mit einem Zollstock zu messen.

Raumzeit: Die Erde in der Verbiundung von Raum, Zeit und Gravitation. Bildrechte: imago images / Panthermedia Ja, sagt Astrophysiker Harald Lesch. Zeit könne man als Teil des Raums begreifen, aber es gebe schon einen Unterschied zu Höhe, Breite und Länge: "Es gibt einen unglaublichen Unterschied zwischen Raum und Zeit. Wir können zwar zweimal an den gleichen Ort aber niemals zweimal an die gleiche Zeit. Das heißt: Zeit ist eine qualitative Dimension und Raum ist eine quantitative Dimension."

Das können wir alle unterschreiben. So nehmen wir Zeit wahr - als unwiederbringlich. Aber trotzdem bringt uns das noch kein Stückchen weiter bei der Frage: "Was ist Zeit?" Es gibt einen interessanten Streit in der Philosophie. Das eine Lager kuschelt sozusagen mit den Naturwissenschaften. Das ist die Fraktion, die sagt: Die Zeit existiert nicht unabhängig von Raum, Bewegung, Ereignissen.

Zeit als Container

Zeit als Produkt des Geistes

Noch eine besondere Sicht auf die Zeit hat Mathematiker Prof. Martin Grötschel zu bieten. Er ist Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Hier folgt seine Sicht: Achtung festhalten: "Zeit ist ein Produkt des menschlichen Geistes, um es jetzt mal so hart und brutal zu sagen!"

Jeder Fachbereich hat eigene Sicht