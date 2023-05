Woher kommt eigentlich Brustkrebs, was ist der Auslöser oder Treiber für die krankhafte Veränderung von Zellen? Forscher haben jetzt zum einen herausgefunden, in welchem Zellstadium die krankhafte Veränderung von Zellen beginnt und zum anderen, was helfen könnte, den Umbau von gesunden Zellen in krankhafte zu verhindern. Und dabei spielt Östrogen eine noch viel weitreichendere Rolle, als man bisher glaubte. Bislang galt das Hormon als Katalysator für das Krebswachstum, weil es die Teilung und Zellvermehrung von Brustgewebe stimuliert, ein Prozess, der das Risiko krebserregender Mutationen birgt.

Welche Rolle das Hormon Östrogen spielt

Forscher haben jetzt aber herausgefunden, dass die Wirkung des Hormons noch viel früher einsetzt. Nämlich da, wo die Zellteilung danebengeht. Bei der Teilung von Zellen werden die genetischen Informationen kopiert. Läuft bei der DNA-Kopie etwas schief, kann es dazu kommen, dass Chromosomen in einer Zelle falsch sortiert sind und schlafende Krebsgene aktiviert werden. Bei der nächsten Zellteilung wird dann das kaputte Chromosom zwischen die beiden neuen Zellen gespannt wie eine Brücke, die aber leicht bricht. Wenn das passiert, werden die Krebs-Gene freigesetzt und können sich vermehren.

Allerdings kommen diese Genmutationsmuster nicht bei allen Krebsdiagnosen vor; und genau solche Fälle hat sich ein Forschungsteam der Harvard Medical School (Boston/USA) näher angeschaut und nach der Genom-Analyse von 780 Patientinnen festgestellt: Hier gibt es einen ganz anderen, komplexen Mechanismus, der den Krebs in Gang setzt. Versuche in der Petrischale mit Zellen, die mit der CRSPR-Genschere verändert und Östrogen ausgesetzt wurden, zeigten klar: Da wo Östrogene ins Spiel kommen, ändert sich die Art und Weise, wie Zellen ihre Chromosomen reparieren. So wird der Krebs nicht erst durch die vermehrte Bildung kranker Zellen angeschoben, die das Östrogen stimuliert hat. Östrogen sorgt schon vorher dafür, dass die DNA durcheinandergerät und Chromosomen falsch repariert werden.

Wozu ist das gut?