Zwei bisher gängige, sich aber gegenseitig ausschließende Erklärungen, lauten: Invasive Spezies siedeln sich in Ökosystemen an, in denen es besonders viele verschiedene Arten gibt, weil diese Ökosysteme offenbar allgemein gute Lebensbedingungen bieten. Die Gegenerklärung wiederum lautet, invasive Arten siedeln sich in ökologischen Nischen mit besonders wenigen Arten an, da er hier ausreichend Platz gibt.