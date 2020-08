"Trockenes Ertrinken": Wasser in der Lunge ist eine Zeitbombe für die Lungenbläschen

Gelangt Wasser in die Lunge, egal ob viel oder wenig, können die Lungenbläschen verkleben. Die zarten Membranen halten der Kraft des Wassers nicht stand. Der Sauerstoffmangel verstärkt diesen Effekt und schränkt den Stoffwechsel weiter ein. Das muss sich aber gar nicht sofort am Unfallort bemerkbar machen, sondern kann auch erst Stunden später auftreten. Genauso wie eine Infektion durch das eingeatmete Wasser, die dann zu einer Lungenentzündung führen kann. Bekannt ist dieses Phänomen unter dem Begriff "sekundäres Ertrinken", der unter Medizinern jedoch umstritten ist und den die WHO auch nicht anerkennt. Deshalb ist es wichtig, dass jeder, der gerettet werden konnte, anschließend für mindestens 24 Stunden im Krankenhaus beobachtet wird. Selbst wenn er das eingeatmete Wasser ausgespuckt hat und insgesamt einen stabilen Eindruck macht.

Ob der Ertrinkende Süß- oder Salzwasser einatmet, spielt nur eine geringe Rolle. Zwar sind im Salzwasser Ionen enthalten, die umliegenden Zellen dazu animieren, noch mehr Wasser in die Lunge zu pumpen. Aber im Vergleich zum Effekt des Sauerstoffmangels an sich, ist das nicht entscheidend für die Überlebens- und Genesungschancen des Geretteten.

Landlebewesen Mensch: Wie lange halten wir es unter Wasser aus?

Das hängt von verschiedenen Faktoren ab: wer gesund und gut trainiert ist und die Ruhe bewahrt, kann unbeschadet länger unter Wasser bleiben als jemand in schlechter körperlicher Verfassung, der im Wasser wild um sich schlägt. Absolute Apnoe-Tauchprofis schaffen es ganze zehn Minuten lang, dann wird auch bei ihnen die Kohlenstoffdioxid-Konzentration im Blut zu hoch. Der Drang, Luft zu holen, steigt. Der Körper signalisiert: auftauchen bitte - oder eben: einatmen!

Badeunfälle vermeiden - aber wie?

Bildrechte: imago/Friedrich Stark Im vergangenen Sommer sind bei uns in Deutschland mindestens 504 Menschen ertrunken. Ganze 86 Prozent von ihnen in Binnengewässern. Darunter Nichtschwimmer, die verunglücken, Schwimmer, die ihre Kräfte überschätzen. Auch ein Herzinfarkt oder Schlaganfall mitten im See, Übermut oder Alkohol und Drogen können einen Badeunfall verursachen. Wohl überlegt ins tiefe Wasser zu steigen und sich über seine Kondition vorher Gedanken zu machen, kann helfen, ein Unglück zu vermeiden.

Kindchenschema gefährted die Kleinen selbst in flachem Wasser

