Wir haben Ihnen in diesem Jahr ja schon wirklich viele interessante Sachen aus der Welt der Wissenschaft vorgestellt, aber da gibt es ja noch soooooooo vieles mehr. Wenn Sie wüssten, was wir Ihnen 2022 alles gar nicht erzählen konnten ... wirklich schade ... waren tolle Themen. Ach, was soll's! Los, das Jahr hat noch einen Tag. Hier sind zehn Themen, die wir Ihnen (beinahe) vorenthalten hätten ...

Eltern stehen oft unter Druck und in all den To Dos des Alltags kommen die Kleinen manchmal etwas zu kurz. Der Griff zum Tablet oder Handy, um die Kinder bei Wutanfällen schnell zu beruhigen, ist da oft die rettende Alternative. Zu oft sollten Eltern von diesem Hilfsmittel allerdings nicht Gebrauch machen, denn sie können die normale Entwicklung der Emotionsregulation stören. Forschende der University of Michigan Medical School haben das untersucht und ihre Ergebnisse bei JAMA Pediatrics vorgestellt.

Bildrechte: Colourbox.de Für ihre Studie erhoben sie Daten von 422 Eltern-Kind-Paaren. Die Kinder waren zwischen drei und fünf Jahre alt. Die Forschenden wollten herausfinden, wie gut die Kinder ihre Gefühle unter Kontrolle haben und welchen Einfluss die Verwendung von Tablets und Co. auf ihre Fähigkeit haben, diese Emotionen zu regulieren. Das taten sie, indem sie die emotionale Reaktivität der Kinder maßen. Sie stellten fest, dass bei Jungen, deren Eltern öfter das Tablet zur Beruhigung benutzten, nach sechs Monaten eine höhere emotionale Reaktivität zu verzeichnen war. Diese Kinder hatten also größere Probleme, emotionales Verhalten zu unterdrücken oder anders auszudrücken.

Das Fazit der Forschenden: Die häufige Verwendung von Mobilgeräten zur Beruhigung beraubt die Kinder möglicherweise der Chance, im Laufe der Zeit andere Strategien zur Emotionsregulation zu entwickeln.

Es klingt widerlich und beinahe fiktional, aber es ist echt. Forschende der Univerity of Britsh Columbia und der Russischen Akademie der Wissenschaften haben eine komplett neue Supergruppe im Baum des Lebens identifiziert: Die Provora.

Diese Mikroben unterscheiden sich so sehr von allen Lebewesen dieser Erde, dass sie als irdische Aliens bezeichnet werden. Um diese genetischen Unterschiede zu beschreiben, wird in der Wissenschaft oft das Gen 18S rRNA verwendet. Ein Vergleich: Menschen und Meerschweinchen unterscheiden sich in diesem Gen nur um sechs Nukleotide. Die Mikroben aber unterscheiden sich um 170 bis 180 Nukleotide von allen anderen zellkerntragenden Lebewesen (Eukaryoten) dieser Erde.



Die Provaren sind räuberische Einzeller und kommen verhältnismäßig selten vor, ähnlich wie große Raubtiere in der Serengeti. Die Forschenden bezeichnen sie daher als Löwen der Mikrobenwelt. Und in dieser Welt unterscheiden sich diese räuberischen Einzeller noch einmal in Nebuliden, die ihre Beute mit einem Mal verschlingen und Nibbleriden, die ihre Beute nach und nach zu Tode knabbern.

Und wieso ist das jetzt so krass? Erstens, weil es nur sehr wenige Supergruppen im Baum des Lebens gibt. Bisher wurden erst fünf bis sieben entdeckt. Und zweitens, weil dieser bisher unentdeckte Zweig des Lebensbaums dabei helfen kann die Grundlagen der lebenden Welt und der Evolution zu verstehen.

"Musik ist eine biologische Kuriosität – sie reproduziert uns nicht, sie ernährt uns nicht und sie schützt uns nicht, warum also mögen Menschen sie und warum bewegen sie sich gerne zu ihr?", fragt sich Daniel Cameron. Der Neurowissenschaftler von der McMaster Universität in Hamilton, Kanada, hat Teilnehmer seiner Studie mit einem bewegungssensitiven Stirnband ausgestattet, das Tanzbewegungen wahrnimmt und auf ein Elektrokonzert geschickt.

Während des 45-Minütigen Konzerts wurden die Lautsprecher durch die Forschenden manipuliert. Sie spielten sehr tiefe Bässe, so tief, dass sie für das Ohr nicht wahrnehmbar waren. Alle zwei Minuten wurden sie ein und ausgeschaltet. Sie stellten fest, dass die Bewegung der Studienteilnehmenden ganze 12 Prozent größer war, wenn die Bässe eingeschaltet waren.

Bildrechte: IMAGO / Shotshop Das Gefühl von Vibrationen und die Interaktion zwischen dem Innenohr und dem Gehirn sind eng mit dem motorischen System verbunden. Die Forschenden nehmen an, dass solche physikalischen Prozesse bei der neurologischen Verbindung zwischen Musik und Bewegung eine Rolle spielen. Kurz gesagt: Der Körper nimmt diese niedrigen Frequenzen wahr und wird animiert sich zu bewegen. Wie das genau funktioniert und welche Hirnmechanismen daran beteiligt sind, muss nun noch untersucht werden.

Tintenfische sind in der Regel asoziale Wesen, sie jagen allein, können bei Begegnungen kämpfen und sich gegenseitig kannibalisieren. Aber es gibt auch Arten die tolerant sind, Signale verwenden und auf andere Artgenossen ausgerichtete Verhaltensweisen zeigen.

In der Jervis Bay in Australien treffen viele Düsterkraken aufeinander, weil dort viel Nahrung vorhanden ist und es außerhalb kaum geeignete Unterschlupfmöglichkeiten gibt. Die Kraken kommen sich also ziemlich nahe und interagieren miteinander.

Bildrechte: IMAGO / Cover-Images Forschende haben nun erstmals ein besonderes Verhalten bei den Düsterkraken dokumentiert: Sie werfen und schleudern Trümmer mit Hilfe eines Wasserstrahls aus ihrem Siphon bei sozialen Interaktionen und auch in anderen Zusammenhängen. 17 Prozent der beobachteten Würfe trafen andere Kraken.

Ob diese Würfe zielgerichtet sind, ist schwer festzustellen. Dafür spricht, dass sie zum Teil in Interaktionssequenzen stattfanden, bei denen es zu leichten Aggressionen zwischen den Kraken kam. Auch die spezielle Abwehrhaltung der Arme des beschossenen Kraken ist ein Indiz dafür. Um das zweifelsfrei festzustellen, bedarf es noch mehr Beobachtungen und Daten.

Fest steht aber, dass Düsterkraken nun zu den wenigen Tieren gehören, die Objekte werfen und schleudern können.

Eine Schwangerschaft löst bei Frauen eine beispiellose Kaskade körperlicher Veränderungen aus. Praktisch alle Körpersysteme sind davon betroffen. Zahlreiche körperliche Anpassungen und endokrine Veränderungen gehen vonstatten, die zum Teil noch Jahrzehnte nach der Geburt bestehen bleiben. Und auch mental verändern sich die Frauen. Nach der Geburt sollen sie ihrem Kind zugewandt sein, dessen Bedürfnisse erkennen und sich auf es fokussieren. Mutterinstinkt wird das gern genannt. Aber wo kommt der her?

Forschende aus den Niederlanden haben mittels Hirnscans, die vor, während und nach einer Schwangerschaft gemacht wurden, untersucht, was die Schwangerschaft in unserem Gehirn bewirkt. Sie stellten fest, dass sie zu selektiven und robusten Veränderungen in der neuronalen Architektur und der Organisation von Nervennetzwerken im Gehirn führt. Genauer gesagt war besonders das Default Mode Network betroffen. Dieses Netzwerk, auch Ruhezustandsnetzwerk genannt, unterstützt zum Beispiel die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit wie Selbstreflexion. Die Forschenden schreiben diese Veränderungen den Schwangerschaftshormonen, allem voran Östradiol, zu.

Diese Veränderungen im Gehirn könnten dazu dienen, die Mutter auf die bevorstehende Mutterschaft vorzubereiten. Außerdem stellten die Forschenden eine Korrelation zwischen dem Grad der Veränderung im Gehirn und der mütterlichen Bindung zu ihrem Kind fest. Mütter, deren Gehirne eine größere Veränderung durchgemacht hatten, schienen durchschnittlich eine stärkere Bindung zu ihren Kindern gehabt zu haben. Um die genauen Mechanismen und Prozesse zu verstehen, ist weitere Forschungsarbeit nötig.

Fliegen schneller als Schallgeschwindigkeit ist möglich, aber hat einen dummen Nebeneffekt, weil die Flugzeuge während ihres Fluges unglaublichen Lärm, nämlich Überschallknalle produzieren.

Bildrechte: imago images/Cover-Images Die Quesst (Quiet Supersonic Transport) Mission der NASA arbeitet daran. Das Forschungsflugzeugs X-59 ist so konstruiert, dass es Schock- oder Stoßwellen, die zum Überschallknall führen, vermeidet. Dazu zählen ein sehr langer Vorderrumpf, ein spezielles Cockpit, das nicht über den Vorderrumpf hinausschaut und somit ein virtuelles Fenster für den Blick nach vorn benötigt und besonders geformte Tragflächen. Der Überschallknall soll so für Menschen am Boden auf ein sanftes Donnern reduziert werden.

Ab 2023 führt die NASA erste Testflüge zur Datenerhebung des Schalls durch. So könnten neue schallbasierten Vorschriften für Überschallflüge über Land ausgearbeitet werden. Das wiederum könnte neue kommerzielle Fracht- und Passagiermärkte öffnen und Flugreisen schneller als der Schall wieder ein Stück näher bringen.

Bildrechte: MPI für Herz- und Lungenforschung/Hosan Die Augen von Fischen sind an der Seite des Kopfes, so haben sie ein sehr großes Sichtfeld. Forschende der Northwestern University in Illinois haben nun in einer aufwändigen Studie herausgefunden, dass Fische, wenn sie sich fortbewegen, ihren Blick nach unten richten. So können sie unnötige Informationen von der sich bewegenden Wasseroberfläche, etwa andere Fische und Pflanzen ausblenden. Der Blick nach unten hilft den Fischen, sich besser zu orientieren, denn Flussbetten sind stark strukturiert. So können sie ihre Eigenbewegungen auch in einer "verrauschten" natürlichen Umgebung bestimmen, denn das stabile Flussbett unter ihnen gibt ihnen zuverlässige Informationen über ihre Schwimmrichtung und ihre Geschwindigkeit.

Für ihre Studie kombinierten die Forschenden die Simulationen des Gehirns der Zebrafische, der natürlichen Umgebung und des räumlich variierenden Schwimmverhaltens in einem Computermodell.

Wir wissen, dass soziale Interaktionen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen und sozial lebenden Tieren haben. Und wir wissen auch, dass das Darmmikrobiom über die sogenannte Darm-Hirn-Achse Einfluss auf unsere körperliche und geistige Gesundheit hat.

Forschende der Universität Oxford fanden nun heraus, dass gute Freundschaften und ein gesundes Darmmikrobiom zusammenhängen. Sie konnten bei Makaken zeigen, dass geselligere Affen eine größere Menge an nützlichen Darmbakterien und eine geringere Anzahl an potenziell krankmachenden Bakterien haben.

Bildrechte: imago/blickwinkel Dafür untersuchten Dr. Katerina Johnson und ihr Team den Kot einer sozialen Rhesusaffen-Gruppe auf der Insel Cayo Santiago vor der Ostküste Puerto Ricos und beobachteten die soziale Verbundenheit der Tiere anhand der gegenseitigen Fellpflege.

Bei den geselligen Affen kamen zum Beispiel Faecalibacterium und Prevotella häufiger vor. Diese Gattungen sind für ihre positiven Auswirkungen auf die Gesundheit und ihre entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt. Es ist auch bekannt, dass diese Gattungen bei Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen, chronischem Müdigkeitssyndrom, Depressionen und bipolaren Störungen reduziert sind.

Bei den weniger geselligen Affen hingegen waren mehr pathogene Arten wie zum Beispiel die Gattung Streptococcus anzutreffen. Inwieweit die Zusammensetzung des Mikrobioms Auswirkungen auf das Verhalten der Tiere hat, muss weiter erforscht werden. Ob sie also geselliger waren, weil sie bestimmte Bakteriengattungen in sich trugen oder ob sie die Bakteriengattungen in sich trugen, weil sie eben geselliger waren und diese so besser übertragen werden konnten, ist noch nicht zweifelsfrei klar. Aber die Hinweise verdichten sich.

Bei Ratten konnte eine solche Wirkung schon beobachtet werden. Ihr soziales Verhalten veränderte sich nach der Zugabe von Probiotika. Die Erforschung des Mikrobioms im Zusammenhang mit dem Verhalten von Tieren und Menschen eröffnet auf jeden Fall unglaubliche Möglichkeiten. So wurde zum Beispiel schon herausgefunden, dass Menschen mit Autismus-Spektrums-Störung ein ungewöhnliches mikrobielles Profil haben.

Algen haben keine Münder, keine Ohren, keine Worte, aber sie kommunizieren miteinander und zwar über die evolutionsgeschichtlich ursprünglichste Form: Die chemische Kommunikation. Sie geben flüchtige organische Substanzen ans Wasser ab. Diese Signalstoffe werden BVOCs (biogenic volatile organic compounds) genannt.

Einige Blaualgen-Arten schützen sich so zum Beispiel vor Fraßfeinden. Sie geben BVOCs ab und halten so Wasserflöhe auf Abstand. Kieselalgen machen es ganz sneaky. Ihre Blüte lockt Ruderfusskrebse an, die sich riesig über das Festmahl freuen. Doch die BVOC der Kieselalge hemmen die Zellteilung und stören die Embryonalentwicklung der Brut, die die Krebse in ihrem Eisack mit sich tragen. Ziemlich hinterhältig und clever, denn so sorgt die Alge dafür, dass der Fraßdruck auf die kommenden Generationen nicht so groß wird.

Doch die chemische Sprache der Algen ist noch lange nicht entschlüsselt und es bedarf noch viel Forschung. Das wäre wichtig zumal Algen als Primärproduzenten die Lebensgrundlage aller aquatischen Nahrungsnetze bilden.

Cannabis wird zunehmend als alternative Behandlungsmethode bei chronischen Schmerzen eingesetzt. Doch das THC-haltige Kraut scheint nicht immer einen positiven Effekt auf die Schmerzlinderung zu haben und könnte unter Umständen sogar dafür sorgen, dass mehr Schmerzen wahrgenommen werden.

Bildrechte: IMAGO/Panama Pictures Forschende des Anästhesiologischen Instituts der Cleveland Clinic stellten auf dem jährlichen Treffen der American Society of Anesthesiologists die Ergebnisse ihrer Studie vor. Sie analysierten die Daten von 34.521 erwachsenen Patientinnen und Patienten. 1.681 von ihnen konsumierten regelmäßig Cannabis. Diese hatten innerhalb von 30 Tagen vor ihrer OP Cannabis zu sich genommen. Sie hatten in den ersten 24 Stunden nach der Operation 14 Prozent mehr Schmerzen als solche, die nie Cannabis konsumierten. Außerdem verbrauchten sie sieben Prozent mehr Opioide zur Schmerzlinderung.

Die Forschenden betonen, dass die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Erforschung eines multimodalen Ansatzes zur postoperativen Schmerzkontrolle nötig sei. Ärztinnen und Ärzte sollten bedenken, dass Cannabis konsumierende Patientinnen oder Patienten unter Umständen eine andere Dosierung von Opioiden benötigen.