Die Menschheit kehrt zurück auf den Mond. In diesen Tagen startet mit Artemis eines der ehrgeizigsten Projekte der Raumfahrt. Nasa, Esa und ihre Partner in Kanada und Japan schicken die größten bisher gebauten Raketen ins All, um in wenigen Jahren wieder Astronautinnen und Astronauten auf dem Mond landen zu lassen. Dieses Mal, um dort zu bleiben und die letzten Geheimnisse unseres Trabanten zu lüften. Aber was wissen wir alles über den Mond?

Wie lange würde es dauern, zum Mond zu fahren?

Der Mond ist so nah an uns dran, dass man theoretisch mit dem Auto dorthin fahren könnte. Sie müssten sich für die 380.000 Kilometer – also nur für die Hinreise – ein knappes halbes Jahr Urlaub nehmen. Vorausgesetzt, man fährt durchschnittlich 100 Stundenkilometer und macht wenig Pausen. Für astronomische Maßstäbe ist das eine kleine Entfernung. Und woher wissen wir, wie weit er weg ist? Seit Menschen auf dem Mond waren und dort kleine, gut Din-A-4-große Reflektoren angebracht haben. Die lassen sich mit Lasern anvisieren. Aus der Laufzeit des Lichts hin und zurück lässt sich die Entfernung berechnen.

Der Mond schleicht sich davon: Wie das denn?