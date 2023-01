Das größte Potenzial bieten dabei Afrika und Asien mit insgesamt rund 85 Prozent des globalen Reservoirs. Allein zwei Drittel der ungenutzten Energie könnten laut der Studie im Himalaya gewonnen werden. In Afrika wiederum könnten die Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Mauretanien, Sambia und Namibia ihren Energiebedarf alleine mit der Nutzung von Wasserkraft decken.

Diese Energieform ist relativ günstig und wird daher gerade für viele Länder des globalen Südens als eine wichtige Möglichkeit für den Übergang in eine emissionsfreie Zukunft angesehen. Allerdings ergeben sich durch einige Wasserkraftwerke auch Probleme für Mensch und Umwelt, etwa durch die Zerstörung von Ökosystemen, die nötige Umsiedlung von Anwohnern oder erhöhte Risiken von Überschwemmungen. In der Studie wurden daher nur jene Flüsse untersucht, die nicht in Regionen liegen, die dicht besiedelt sind, von Erdbeben gefährdet sind und eine große Biodiversität aufweisen.