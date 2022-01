Dass große technische Anlagen wie Turbinen in Wasserkraftwerken und kleine Fische sich nur schwer vertragen, klingt logisch. Aber wie groß die Gefahr für die Tiere wirklich ist, war bisher nicht bekannt. Ein Forschungsteam des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) hat jetzt erstmals Zahlen vorgelegt, die zeigen, wie groß das Problem weltweit ist. Millionen Tiere streben, jeder fünfte Fisch überlebt seinen Kontakt mit einer Wasserkraftanlage nicht, so die Ergebnisse der globalen Betrachtung, die in der Fachzeitschrift "Conservation Biology" veröffentlicht wurde. Durchschnittlich werden an Wasserkraftanlagen 22,3 Prozent der Fische getötet oder weisen nach der Passage schwere, potenziell tödliche Verletzungen auf.

"Die turbinenbedingte Fischsterblichkeit wird zwar schon länger untersucht, aber meist nur an einzelnen Standorten", erklärt IGB-Forscher Dr. Johannes Radinger, Erstautor der Studie. "Unsere Studie liefert nun erstmals eine globale Betrachtung und berücksichtigt dabei unterschiedlichste Fischarten und Turbinentypen. Das macht diesen Datensatz und dessen Auswertung so einzigartig und aussagekräftig." Dieser Datensatz umfasst mehr als 275.000 einzelne Fische aus 75 Arten. Dafür hat das Team Feldversuche an 122 Wasserkraftstandorten unterschiedlicher Größe in 15 Ländern weltweit unternommen.

Welcher Fische sind betroffen?

Lachse, Störe oder Aale, Fischarten mit ausgeprägtem Wanderverhalten, die im Laufe ihres Lebenszyklus' zwischen Flüssen und Meer hin- und herwandern und dabei Turbinen passieren müssen, sind besonders gefährdet. Darüber hinaus Fische, die innerhalb der Flusssysteme lange Strecken zurücklegen, wie etwa Barben oder Nasen, die zu den Karpfenfischen gehören. Je größer der Fisch, desto höher ist in der Regel sein Sterberisiko, so die Forscher. Auch der Turbinentyp spielt eine sehr große Rolle: Langsam drehende Turbinen und Wasserräder sind im Vergleich zu den meisten konventionellen Turbinenarten weniger schädlich.

Man kann nicht jeden Fisch retten, aber viele

Den Goldstandard bilden nach Angaben der Forscher Turbinen, die aufgrund technischer und betrieblicher Konfigurationen die Fischsterblichkeit reduzieren, am besten mit funktionierenden und modernen Fischauf- und Fischabstiegsanlagen, die verhindern, dass die Tiere überhaupt in die Turbinen gelangen. Noch seien solche Anlagen allerdings die absolute Ausnahme. Die Entwicklung fischschonender bzw. die Anpassung herkömmlicher Turbinen sollte deshalb mit standardisierten, kontrollierten Methoden unter realistischen Feldbedingungen evaluiert werden, empfehlen die Forscher.

Forellen mit Sensoren

Tierversuche verringern

Es sind aber nicht nur die Schaufelräder, so Hoerner, auch große Fallhöhen oder schnelle Druckveränderungen in den Turbinen sind lebensgefährlich für die Fische. "Diesen Druck nutzen wir aber in den Turbinen, um Energie zu erzeugen", sagt Hoerner. "Das heißt, das ist ein grundsätzliches Problem." Sogenannte Laufwasseranlagen, die mehrere Meter große Durchmesser besitzen und geringe Fallhöhen haben, bieten den Fischen dagegen "sehr gute Chancen, da durchzukommen", so der Ingenieur. Das größte seiner Art in Deutschland ist das Rheinkraftwerk Iffezheim.

Zahlen und Daten zur Wasserkraft Im Jahr 2021 wurden rund 3,4 Prozent des in Deutschland erzeugten Bruttostroms aus Wasserkraft gewonnen – das entspricht 19,7 Terawattstunden Strom. Wasserkraftwerke befinden sich hierzulande überwiegend in Süddeutschland. Bayern ist mit Abstand das Bundesland mit den meist gezählten Wasserkraftwerken. Allein in Europa sind bereits 21.000 Anlagen in Betrieb, 8.500 weitere sind geplant. Im europäischen Vergleich ist Russland, gemessen an der installierten Leistung der Wasserkraftanlagen, das wichtigste Land. Es folgen Norwegen und die Türkei. Quelle: Statista