Nachgefragt Wann kommt der Diesel, der Wasserstoff tankt?

Wasserstoff-Entwicklungen gehören zu den vielversprechendsten Zukunftstechnologien . Vor rund zwei Jahren sorgte die Nachricht für Furore , dass das Münchner Startup Keyou an einem Typ von Bussen arbeitet, der mit Wasserstoff auf Dieselmotoren-Basis fährt – entwickelt u.a. zusammen mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg . Damals hieß es, dass die Busse bereits 2020 in Serie gehen sollten.

Die Magdeburger Otto-von-Guericke Universität arbeite derweil nicht mehr mit Keyou zusammen, aber auf dem Gebiet der Wasserstoff-Forschung intensiv weiter, wie Prof. Hermann Rottenburger vom Institut für Mobile Systeme betont. Dazu gehört ein Motor für Wasserstoff-Triebwagen für die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn sowie ein Projekt mit einem sachsen-anhaltischen Stadtwerk, bei dem die Energie aus einem nahe gelegenen Windpark genutzt werden soll. Allerdings will Rottengruber hier nicht ins Detail gehen, da die Machbarkeitsstudie dazu noch nicht fertig ist. Außerdem soll im neuen "Center for Method Development" der Uni Magdeburg am Standort Barleben an umweltverträglichen Antriebssystemen geforscht werden.



Zum Thema Keyou erklärt der Wissenschaftler, dass die Firma Großes geleistet habe, um die Forschung zu Wasserstoff-Dieselmotoren nach vorn zu bringen. Eletromobilität sei zwar seit Jahren das Maß der Dinge, aber die Energiespeicherung nach wie vor das Problem – und hier seien die Wasserstoff-Motoren eine von mehreren Lösungen, bis die Batterietechnik so weit vorangeschritten ist, dass sie auch für Nutzfahrzeuge mit ihrem weitaus höheren Energiebedarf funktioniert.