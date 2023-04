Es ist also naheliegend, die Wasserstoff-Produktion im großen Maßstab aufs Meer auslagern zu wollen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat deshalb das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE und weitere Projektpartner damit beauftragt, im Projekt OffsH2ore zu prüfen, wie das funktionieren kann. Und die haben nun ein technisches Anlagenkonzept und ein Design für eine für den Einsatz auf dem Meer optimierte Wasserstoff-Erzeugungsanlage vorgelegt.

Die Aufgabenstellung des Projekts war dem Fraunhofer-Institut zufolge, ein technisch und wirtschaftlich optimiertes Design für eine Offshore-Wasserstofferzeugungsanlage zu entwickeln – inklusive eines Konzepts für den Transport von gasförmigem Wasserstoff an Land. Der Strom sollte aus einem Offshore-Windpark kommen. Und genau das haben die Forschenden in ihrem Konzept nun umgesetzt.

Das Ergebnis könne nun als Blaupause und Ausgangspunkt für die Entwicklung von Pilot- und Großprojekten sowie für die Erarbeitung entsprechender Regularien dienen, heißt es. Dabei geht das Konzept von einer Anlage aus, die einer Größenordnung von 500 MW entspricht. So eine große Wasserstoffanlage gibt es bisher noch gar nicht – sie werde aber dringend gebraucht. Mit dem Konzept sei es jetzt realistisch, dass solche Anlagen schnell und in großem Maßstab umgesetzt werden können, so Fraunhofer.