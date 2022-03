Wird Wasserstoff mittels Elektrolyse hergestellt, ist das derzeit noch teuer. Kostentreiber dabei sind Energie (für grünen Wasserstoff muss es erneuerbare sein) und die Edel- und Schwermetalle. Bei dem Prozess wird aus Wasser und elektrischer Energie Wasserstoff (und Sauerstoff) gewonnen. In Jena hat ein Forschungsteam nun ein System entwickelt, das unter Einstrahlung von sichtbarem Licht Wasserstoff erzeugt. Prof. Dr. Wolfgang Weigand vom Institut für Anorganische und Analytische Chemie der Universität Jena erklärt, was diese Methode so spannend macht: "Das Besondere an unserem System ist, dass es ein vergleichsweise kleiner und kompakter Metallkomplex ist, der aber keine teuren oder giftigen Metalle, wie etwa Platin oder Cadmium benötigt. Dabei ist der Umsatz der Wasserstofferzeugung etwa zehnmal höher als bei ähnlichen Systemen."