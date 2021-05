Erst vor einigen Wochen sprachen sich einige Klimaexperten gegenüber MDR WISSEN gegen eine Konzentration auf Wasserstoff als Energieträger aus. Als Grund dafür nannten sie vor allem die geringe Effizienz und die begrenzte Verfügbarkeit des Elements. Die Fraunhofer-Gesellschaft, eine der größten Wissenschaftsorganisationen Deutschlands, will dagegen weiter neben der Batterietechnik auch auf Wasserstoff setzen. Dazu soll die Forschung dazu an insgesamt fünf Standorten (darunter auch das Dresdner IFAM) bis Ende 2022 massiv ausgebaut werden, wie bei einem Pressegespräch am Donnerstag (27.05.2021) betont wurde.



Dazu gehört auch die Initiative "LHyVE", die ebenfalls am Donnerstag von den Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt) und Michael Kretschmer (Sachsen) auf dem "Wasserstoffgipfel" in Leipzig beschlossen wurde. Mit dem Projekt, bei dem sich mehrere Firmen und Forschungseinrichtungen, darunter das Fraunhofer-IMW in Leipzig, soll die Wasserstoff-Technologie in der Region noch stärker gefördert werden. Am IMW werden zudem aktuell im Forschungsprojekt "PLATON" digitale Plattformen für den Leitmarkt Wasserstoff untersucht.