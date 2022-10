Versprechen an die Zukunft wurden bekanntlich schon viele gemacht – irgendwann wurden uns sogar mal fliegende Autos in Hülle und Fülle prophezeit. (Immerhin, es geht ja in die Richtung.) Manche Zukunftsversprechen sind aber eher kurzfristiger Natur. So wie jetzt, wo es kein Vorbeihuschen mehr gibt, in den krisengeplagten, aber noch jungen 2020ern. Zwar hatte die Brennstoffzelle schon im Werbefernsehen der Jahrtausendwende ihre Auftritte, Wasserstoff an sich taugt aber erst seit wenigen Jahren als Thema für Gespräche am Kaffeetisch, und zwar, seitdem die alte Bundesregierung den Kohleausstieg beschlossen hat.

Aus dem Kohleausstieg ist indes auch ein Gasausstieg geworden, nicht ganz freiwillig. Auch wenn Wasserstoff keine Farbe hat, ist das Element jetzt sowas wie der leuchtend-blaue Heilsbringer in energiepolitisch aufreibenden Zeiten. Das liegt an den Zukunftsversprechen, an denen auch MDR WISSEN nicht unbeteiligt ist. Die Frage ist nur, wann aus der Gegenwart eigentlich die Zukunft wird. Und Versprechen eingelöst werden.

Wasserstoff ist keine neue Erfindung, sondern ausgerechnet das Element, auf dessen Kappe die größte Masse in unserem Sonnensystem geht. Oder anders gesagt: Wer sich am Strand von Rimini suhlt, sonnt sich im Grunde unter Wasserstoff. Auch auf der Erde ist das Element nicht selten (der wohl prominenteste Auftritt ist der im H2O), kommt aber blöderweise nicht in Reinform vor, sondern muss hergestellt werden. In der Wasserstoffherstellung (vor allem für die Industrie) ist die Menschheit geübt, Branchenstandard ist allerdings derzeit sogenannter grauer Wasserstoff, der aus Methan – also ausgerechnet Erdgas – extrahiert wird. Wasserstoff ist, wie bereits angemerkt, nach wie vor farbloser Natur, und wird nur in Sachen Klimaverträglichkeit einer symbolischen Farbschublade zugeordnet. Wenn das CO2 bei der Herstellung nicht in die Atmosphäre gelangt, sondern gespeichert wird, ist er blau oder sogar türkis.

Die Energie-Souveränität hat die Preisgünstigkeit überholt. Christian Growitsch Fraunhofer IMW

Grüner Wasserstoff wird hingegen durch Elektrolyse erzeugt – eine Aufspaltung von Wasser mit elektrischem Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Das ist das, wo wir hinwollen, wenn von Zukunftsversprechen die Rede ist. Das ist das, was Wasserstoffmobilität und Wasserstoffwärme in ein klimaneutrales Licht rückt. Und das ist das, was es so kompliziert macht.

Auch wenn Wasserstoff ein alter Hut ist, wird der Einsatz in der Fläche den jetzigen bei Weitem überschreiten, vor allem, weil nur grüner Wasserstoff zielführend ist. Eine Dekarbonisierung der Menschheit heißt auch eine Elektrifizierung der Menschheit. "Diese Strommengen können Sie ohne Wasserstoff gar nicht bewältigen", sagt Jörn-Heinrich Tobaben, Vorstand beim mitteldeutschen Hypos e.V., einem der größten Wasserstoffverbände der Republik. Aber: "Derzeit sind wir nicht in der Lage, den grünen Wasserstoff in der Region herzustellen." Gerade einmal zwei Standorte gibt es im Ballungsraum Leipzig-Halle mit Elektrolyseuren. Die Mengen an dort grün produziertem Wasserstoff seien "homöopathische Dosen".

Für die Wasserstoffherstellung ist es deshalb ein Jackpot, wenn grüner Strom am Ort oder ortsnah produziert wird. Es gibt bereits industrielle Komplettlösungen, die grundsätzlich sofort installiert werden können. Und die deuten an, wohin die Reise geht: Wie erneuerbare Energien kann auch die Wasserstoffproduktion dezentral ablaufen – es muss also nicht die eine große Wasserstofffabrik für weite Landesteile geben.

Erst Ende September kündigte die Lausitzer Leag-Gruppe eine Transformation zu erneuerbarer Energie an. Der zweitgrößte Stromerzeuger Deutschlands plant in der Lausitz eine Gigafactory mit Ökostrom für vier Millionen Haushalte. Ein auch für die Wasserstoffzukunft interessantes Unterfangen. (Und auch für das Bundesland: Im Vergleich der Flächenländer rangiert Sachsen auf dem vorletzten Platz vor dem Saarland, wenn es um den Ausbau erneuerbarer Energien geht).

Um Wasserstoff privat, öffentlich und industriell nutzen zu können, ist aber auch eine entsprechende Infrastruktur zur Verteilung notwendig. Schließlich wird nicht jeder Gründerzeitaltbau einen Elektrolyseur im Keller stehen haben (müssen). Im europäischen Kontext ist hier die Rede vom European Hydrogen Backbone, dem europäischen Wasserstoffrückgrat. Das sagt: Wasserstoff ist kein mitteldeutsches und kein nationales Ding, Wasserstoff ist mindestens eine europäische Aufgabe. Trotzdem müssen Regionen darauf vorbereitet sein. Sagen wir es so: Mitteldeutschland hat im Ballungsraum Leipzig-Halle mit dem Mitteldeutschen Chemiedreieck zwischen Bitterfeld und Leuna nicht die schlechtesten Karten. Durch das Gebiet läuft die zweitlängste Wasserstoffpipeline Deutschlands – 150 Kilometer sind es, nur die Region Rhein-Ruhr hat mit 240 Kilometern die noch längere. Davon ausgehend wird es ein mitteldeutsches Wasserstoffnetz geben, z.B. auch direkt in den Städten Leipzig und Halle, darauf verweist Hypos-Vorstand Tobaben.

Einen Wasserstoffmarkt wie bei Strom und Gas wird es erstmal nicht geben. Miriam Brandes EEX