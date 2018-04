Live-Cams erlauben faszinierende Einblicke in verborgene Lebenswelten, zum Beispiel in Vogelnester und Brutkästen. Aber genau wie in freier Natur braucht man bei der Tierbeobachtung am Bildschirm extrem viel Geduld und Ruhe. Wobei man hinter der Mattscheibe getrost mit der Popcorntüte rascheln kann, ohne die Tiere, die man beobachtet, zu verschrecken.



Wer allerdings diese Webcam aus Litauen anschaut, vergisst garantiert en Griff in die Chipstüte, so nah dran fühlt man sich hier als Nestgucker: