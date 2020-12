Die schlanke Zeit ist vorbei, aber ob wir nun in den Weihnachtstagen viel oder wenig essen, ist auch egal: Die (Kilo-)Messen sind sowieso seit Oktober gesungen. Wissenschaftler der Universität Tampere in Finnland haben herausgefunden, dass die Deutschen im September am leichtesten sind. Ab Oktober schlägt dann die Waage weiter aus. Ab November schießt unsere Kilo-Kurve dann so richtig steil nach oben. Wenn nämlich kuschlige Couchabende und Besuch uns mit selbstgebackenen Keksen zum kalorienreichen Naschen verführen. Dieses Feiertags-Phänomen kennt Ernährungswissenschaftlerin Christine Dawczynski von der Universität Jena auch aus ihrer Forschung.

Da haben wir gerade eine Studie gemacht, bei der wir die Leute zwanzig Wochen beobachtet haben und da konnten wir das über Ostern sehr deutlich sehen, obwohl wir ihnen vorgefertigte Menüpläne gegeben haben, an die sie sich halten sollten. Aber an den Feiertagen hat es eben doch nicht so gut geklappt. Da haben sie mehr Energie aufgenommen und das schlägt sich das eben auch auf der Waage nieder.

Die Rechnung ist einfach: Wer mehr Kalorien aufnimmt, als er verbraucht, setzt Fettpölsterchen an. Das ist vor allem vor und an Feiertagen wie Weihnachten und Ostern der Fall. Auch in den USA und Japan: Dort konnten die Forscher die Gewichtszunahme an Feiertagen ebenfalls nachweisen. Während die US-Amerikaner parallel zu den Deutschen pünktlich zu Thanksgiving und Weihnachten an Gewicht zunehmen, fällt diese Phase in Japan auf die "Goldene Woche", eine Serie an Feiertagen im Frühjahr.