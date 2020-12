In der Vorweihnachtszeit widmet er den Bäumen (wenn nicht gerade Corona-Lockdown ist) eine sehr spezielle Vorlesung – neben Formeln auch mit Tipps für den richtigen Zeitpunkt den Baum aufzustellen. Er rät zum Tag vor Weihnachten, einfach weil man da mehr Ruhe hat als am Festtag selber.

Wichtig ist, dass er angespitzt ist und ein richtiger Tannenbaumständer da ist. Kröger hat Anschauungsmaterial dabei – einen kleinen, grünen, gusseisernen Baumständer mit drei Schrauben, in dem das Bäumchen am Ende schief dasteht. Kröger hat noch ein Exemplar dabei, ein viel größeres. Bei dem wird der Baumstamm nicht von drei Schrauben gehalten, sondern mit einem Metallseil. Das kann der Weihnachtsbaumbesitzer sogar mit dem Fuß machen. Also oben Baum festhalten, den Baum in den Ständer stellen und mit einem Fußpedal das Metallseil um den Stamm festzurren. Der Baum steht. War ja ganz einfach, aber dann doch nicht gerade. Und dann schlägt die Stunde des Mathematikers: