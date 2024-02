Insgesamt 69 unprovozierte Haiangriffe im Jahr 2023 zählt der am Dienstag erschienene Jahresbericht für Haiangriffe (Isaf) weltweit. Das sei ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, teilten Wissenschaftler der University of Florida und des Florida Museum of Natural History mit. 2022 hatte es 57 Attacken gegeben. Auch die Zahl der Todesopfer stieg. Vergangenes Jahr starben zehn Menschen infolge einer Attacke, zuvor waren es fünf gewesen. Beide Zahlen liegen aber im Rahmen der zu erwartenden statistischen Schwankungsbreite, so Gavin Naylor, der das Haiforschungsprogramm leitet. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai gebissen zu werden, bleibe dennoch äußerst gering.

Weiße Haie attackieren Menschen am häufigsten

Der Jahresbericht der Isaf-Datenbank konzentriert sich in erster Linie auf unprovozierte Hai-Bisse. Darunter versteht man jeden Fall, in dem ein Hai in seinem natürlichen Lebensraum ohne jegliche Provokation durch den Menschen angreift und er auch nicht beispielsweise durch Köder angelockt wurde. Ein Großteil der Angriffe im vergangenen Jahr ereignete sich im Bereich der Vereinigten Staaten (52 Prozent) und Australien (22 Prozent). In 42 Prozent der Fälle weltweit wurden Surfer gebissen. Die meisten Todesfälle durch Haie im Jahr 2023 waren auf Bisse von Weißen Haien zurückzuführen.