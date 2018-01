Alba hat sich in der Rettungsstation gut erholt und ist viel kräftiger geworden. Bildrechte: BOS Foundation/ BOS Deutschland e.V.

Alba wurde im Frühjahr vergangenen Jahres von Tierschützern in einem abgelegenen Dorf im Dschungel entdeckt - mit ihren weißen Haaren und blauen Augen eine Sensation.

Die Dorfbewohner hatten sie in einem winzigen Holzkäfig eingesperrt. Alba war unterernährt, geschwächt und hatte starken Sonnenbrand und Blutspuren im Gesicht. Ob diese von einem Kampf oder von Misshandlungen stammten, ließ sich nicht mehr feststellen.



Die Dorfbewohner behaupteten damals, dass das etwa fünf Jahre alte Tier einfach so aufgetaucht sei, ohne seine Mutter. Niemand von außerhalb weiß, ob das stimmt. Alba wurde dann in eine Rettungsstation von Borneo Orang-Utan Survival gebracht, wo schon mehr als 400 ihrer Artgenossen zuhause sind. Dort bekam sie auch ihren Namen: Alba ist lateinisch und heißt weiß.