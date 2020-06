Eigentlich wird diese Drohne für die Dreharbeiten an Actionfilmen verwendet. Am Julius Kühn-Institut an der Uni Halle jedoch dient das Fluggerät der Pflanzenforschung. Hier, über dem Versuchsfeld mit insgesamt 800 kleinen Parzellen verschiedener Weizensorten, trägt sie während ihres Fluges eine schwere Multispektralkamera.