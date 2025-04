Aber warum haben wir dann nur weiße oder braune Eier in den Einkaufsregalen, wenn die Welt der Hühnereier so verblüffend bunt ist? Die Buntlegerinnen, die also farbige Eier hervorbringen, eignen sich nicht als "industrielle Eierlegerinnen". Diese auf Hochleistung gezüchteten Hennen legen im ersten Jahr bis zu 330 Eier. Rassehühner dagegen, die "Spezialistinnen" für rote, grüne, oder blaue Eier, haben auf ein Jahr gesehen eine weit niedrigere Legeleistung. Was unterscheidet sie von den Hochleistungshennen, denen wir unsere Eier in den Supermarkt-Regalen verdanken? Die sind extra so gezüchtet, dass sie in kürzester Zeit legereif sind und 15 bis 18 Monate Jahr lang täglich ihr Ei abliefern. Rassehühner, die nicht zu kommerziellen Zwecken großgezogen sind, werden dagegen älter als Hennen in kommerzieller Haltung und legen oftmals in viel größeren Abständen Eier.