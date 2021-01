Bläschen im Blut lassen Kreislauf zusammenbrechen

Ist der Mensch im Weltall dem Vakuum ausgesetzt, beginnt sein Blut in den Adern also förmlich zu kochen. Dabei bilden sich im Blut und im Gewebe keine Bläschen aus Wasserdampf. Unser Körper erkennt diese als Fremdkörper und bildet Thromben und Embolien. Damit verstopfen die Blutgefäße, die Durchblutung stoppt und der Kreislauf bricht zusammen.

Was passiert durch das Vakuum mit den Augen?

Im Auge gibt es viele Flüssigkeiten. Diese würden sich wie das Blut erhitzen und ebenfalls Gasbläschen bilden, die sich ausdehnen. "Im schlimmsten Fall könnten die Augen sogar platzen", erklärt Ärztin Randrianarisoa. "Bevor das aber alles passiert, müsste uns eigentlich schon schwarz vor Augen werden. Die Netzhaut ist nämlich das am stärksten durchblutete Gewebe, die Gasblasen verschließen jedoch die Blutgefäße. Wenn die Netzhaut nicht mehr durchblutet wird, wird einfach alles schwarz. Wahrscheinlich sogar noch bevor du bewusstlos wirst."

Hilft Luft anhalten beim Überleben?

Die Überlebenschancen im Weltall sind also mehr als gering. Doch hilft es vielleicht, zumindest um ein bis zwei Minuten zu gewinnen, die Luft anzuhalten? Fehlanzeige! "Genau das ist ein extrem gefährlicher Trugschluss! Dieser Schuss geht wortwörtlich nach hinten los", erklärt Randrianarisoa. Die eingeschlossene Luft dehnt sich im Körper aus. "Es entsteht ein Überdruck, das Trommelfell und auch die Lunge können platzen."

Die gerissene Lunge füllt sich mit Blut. Im Grunde können wir also eher vom Ertrinken als vom Ersticken sprechen. Florence Randrianarisoa Ärztin

"All the Air out of your lungs you hear me? All the air out of your lungs" – "Raus mit der Luft" dieser Tipp aus dem Film "Event Horizon" erscheint der Ärztin durchaus sinnvoll. Obwohl auch dies nur wenige Sekunden zusätzlich schafft, bevor man letztlich doch stirbt.

Schockfrosten im All ist ein Mythos

Falsch ist der Mythos vom Schockfrost im All. Es ist zwar im Weltall unvorstellbar kalt – bis zu Minus 270 Grad. Trotzdem würde unser Körper nicht so schnell auskühlen – auch dies ist im Vakuum begründet. Auf der Erde geben wir unsere Körperwärme an die Umgebungsluft ab – genauer gesagt an Atome oder Moleküle in der Luft. "Aber im Vakuum sind so unglaublich wenig Teilchen im Raum, dass wir unsere Körperwärme nicht an diese übertragen können", erklärt Ärztin Randrianarisoa. Ein Schockfrosten innerhalb weniger Sekunden sei Quatsch. Trotzdem würden wir irgendwann gefrieren. "Unser Körper kann die Wärme nämlich auch über Strahlung abgeben. Das dauert nur einfach extrem viel länger."

Wie lange kann ich theoretisch im All überleben?

Bevor wir erfrieren, ist es jedoch wahrscheinlicher, dass die Sonne unsere Haut verbrannt hat. "Hier auf der Erde schützt uns unsere Erdatmosphäre vor der kosmischen Strahlung", erklärt Ärztin Randrianarisoa. "Schon der Sonnenbrand im Sommer zeigt, was Strahlung mit unserem Körper anrichten kann. Im All ist die Belastung um ein Vielfaches größer." Der Raumanzug schützt also nicht nur vor dem Vakuum, sondern auch vor der kosmischen Strahlung. Die NASA schätzt die Zeit im Weltall bis zum Tod auf maximal 80 Sekunden – es wird also ganz schnell gehen, wenn wir überhaupt so weit kommen.

Letztendlich juckt uns die Strahlung auch nicht mehr wirklich, weil alle anderen Dinge, die wir schon aufgezählt eigentlich das weitaus größere Problem sind. Florence Randrianarisoa Ärztin

Um das nochmal zusammenzufassen: Ohne Anzug im Weltall würden wir innerhalb weniger Sekunden das Bewusstsein verlieren, innerlich kochen, anschwellen, unsere Augen und unsere Lunge würden platzen und wir an unserem eigenen Blut ertrinken. Am Ende verstrahlt der Kosmos unsere Körper. Klingt doch nach tollen Aussichten.

NASA-Unfall 1965: Mann verlor nach 14 Sekunden das Bewusstsein

Dass die Überlegungen durchaus real sein können, zeigt ein Unfall bei der NASA in der Vakuumkammer 1965: Der Raumanzug einer Test-Person hatte ein Loch. Durch dieses Loch war sie knapp 30 Sekunden im Unterdruck. Nach nur 14 Sekunden verlor sie das Bewusstsein, bemerkte jedoch noch vorher, wie das Wasser auf der Zunge anfing zu kochen. Die Testperson hat es überlebt – doch ein klitzekleines Loch hätte sie fast das Leben gekostet.

So schön sieht die Erde aus dem Weltall aus - dieser Blick ist jedoch nicht vielen vorbehalten.

Was passiert eigentlich mit unserer Leiche im Weltall?

Das Sterben und der Tod im Weltall gelten also als relativ sicher. Doch was passiert eigentlich mit unserer Leiche? "Es kommt drauf an, wo wir uns gerade befinden. Wenn eine Hitzequelle in der Nähe ist, verdampft das Wasser und wir wandeln uns zur Mumie", prognostiziert Ärztin Randrianarisoa. Die Haut würde eintrocknen und porös werden, durch die Poren würden die Gase aus dem Inneren entweichen. "In allen anderen Fällen würden wir wahrscheinlich einfach einfrieren."

Ewig konserviert im All

Ohne Raumanzug im Weltall, also nackt im Kosmos würden wir zwar nicht explodieren, schockgefrieren oder sofort verbrennen, dafür kochen aber unsere Körperflüssigkeiten, unser Blutkreislauf bricht zusammen, die Körperzellen platzen und wir quellen um ein Vielfaches auf. Wahrscheinlich alles parallel. Wer noch die Luft anhält, dem platzt währenddessen die Lunge. Schöne Aussichten, oder?

Zwei gute Nachrichten gibt es aber am Ende doch: Es dauert nur 15 Sekunden bis wir das Bewusstsein verlieren und die meisten von uns werden wohl jemals in diese Situation kommen.

