Für das Auge des Waldwanderers sind Wildkatzen so gut wie unsichtbar. Und ebenso selten zeigt sich der Luchs. Und doch kehren die scheuen Einzelgänger langsam wieder in unserer Wälder zurück.

Derzeit leben nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) 77 Luchse hier in Deutschland – die meisten von ihnen im Harz und im Bayerischen Wald. Thüringen meldete in diesem Jahr mehrere Luchs-Sichtungen, und auch in der Lausitz wurde im April 2018 ein Luchs gesehen, aussergewöhnlich weit weg von seinen übrigen Artgenossen. Das sorgte bei Naturschutzexperten für Aufsehen, denn Luchse sind üblicherweise keine Langstreckenläufer, die sich normalerweise weit entfernt von Autobahnen und Landstrassen halten.