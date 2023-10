Die Sternschnuppen der Draconiden erscheinen am Nachthimmel zwischen dem 6. und 10. Oktober 2023. Die meisten Sternschnuppen werden sich jedoch in der Nacht zum Montag (vom 8. zum 9. Oktober) zeigen.

Der Radiant, also der scheinbare Ursprung der Draconiden, befindet sich am Kopf des Sternbilds Drachen (lat. Draco) – deswegen auch der Name. Etwa um 20:30 Uhr (MESZ) am 8. Oktober 2023 beginnt die Beobachtungszeit in nordwest-westlicher Himmelsrichtung. Bis zum nächsten Morgen wandert der Radiant gen Norden immer weiter dem Horizont entgegen. Mit etwas Glück zeigt sich die ein oder andere Sternschnuppe noch bis zum Sonnenaufgang am 9. Oktober.