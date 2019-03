Was eine gute Abendgarderobe betrifft, stellen Frauen weitaus größere Ansprüche an sich als Männer: Bei vollem Kleiderschrank „nichts zum Anziehen zu haben“, kann – dem Klischee aus der Geschlechterkiste zufolge – auch bloß den Mädels passieren. Nur, dass der Kleiderschrank voll sei, kann man den Raumfahrerinnen Christina Koch und Anne McClain nicht vorwerfen.

Vierzig Jahre altes Anzugdesign

Ursprünglich sollten die beiden US-Amerikanerinnen am kommenden Freitag Teil eines historischen Momentes sein und den ersten Außeneinsatz unter Frauen abhalten. Bei einem Reparatureinsatz in der vergangenen Woche habe McClain aber gemerkt, dass ihr ein Oberteil der mittleren Raumanzuggröße am besten passe – und sie damit die gleiche Größe wie Koch tragen müsse. Allerdings sei von dem Modell bis Freitag nur eins einsatzfähig. Dass der Anzug sitzen muss, ist hier keine Frage der Mode: Schließlich ist er das einzige, das sich zwischen dem freien Weltall und der Astronautin befindet – und somit Temperaturen von plus oder minus 100 Grad, je nachdem, ob die Sonne scheint. Die derzeit verwendeten Anzüge wurden vor mehr als vierzig Jahren entwickelt – damals gab es im Übrigen erst eine Frau im Weltall. Experten zufolge sei das Design auch nur für eine Lebensdauer von 15 Jahren ausgelegt.

Noch keine Gleichberechtigung im Weltall

Swetlana Sawizkaja und ihre männlichen Kollegen auf einer sowjetischen Briefmarke Bildrechte: Wikimedia Commons/Post der Sowjetunion (gemeinfrei) So sind zwar in der Einsatzplanung neue Zeiten der Gleichberechtigung angebrochen, die Weltraumausstatter hängen aber noch ein bisschen hinterher. Und das, obwohl Außeneinsätze durch Raumfahrerinnen längst Weltraumalltag sind: Die erste Frau auf Außeneinsatz war die Kosmonautin Swetlana Sawizkaja im Jahr 1984. Ihr männlicher Konterpart – Kosmonaut Alexej Leonow, der erste Mensch im freien Weltall – hatte seinen Einsatz bereits 1965, also fast zwanzig Jahre früher. Mit zehn Spaziergängen im freien Weltall ist die Astronautin Peggy Whitson die Frau mit den derzeit meisten Außeneinsätzen. Mit 16 die meisten Ausstiege insgesamt hat der Kosmonaut Anatoli Solowjow zu verzeichnen.

Weltraumspaziergang ist kein Spaziergang