Welttag des Putzens Klinische Reinheit ist ein Mythos

Hauptinhalt

Am 8. November ist Welttag des Putzens. Kein offizieller Tag, aber einer, der uns an alle fleißigen Putzfrauen und -männer erinnern soll. Und an die, die es zuhause tun, manche sogar mit großer Hingabe. Aber Vorsicht. Auch beim Putzen gibt es ein Zuviel. Und "klinische Reinheit" ist ein Mythos. Egal, wohin wir gehen, was wir anfassen, die Viren, Bakterien, Pilze sind immer schon da. Wir müssen wieder lernen, die guten zu unterstützen – wenn wir die bösen bekämpfen.