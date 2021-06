Wenn das Plastik gelöst ist, kann man auch bestimmte Sachen rausziehen, wie zum Beispiel Farbpigmente oder wenn noch andere Verunreinigungen drin sind, irgendwelche Additive, die dem Kunststoff zugegeben werden. Und am Ende kommen da so kleine Granulate raus und das ist das, was wir dann an unsere Kunden ausliefern und das ist das, was die dann wieder zur Verpackung ihrer Träume verarbeiten können.

Kristy-Barbara Lange, APK Merseburg