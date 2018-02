Es klingt erst einmal recht positiv: Bei der diesjährigen "Stunde der Wintervögel" haben so viele Vogelfreunde wie noch nie weit mehr Vögel als vergangenes Jahr beobachtet. Mehr als 136.000 Menschen notierten im Schnitt 18 Vögel pro Garten oder Park. Das sind elf Prozent mehr als bei der letzten Zählung. Auch einheimische Arten wie Blau- und Kohlmeise, Sperlinge und waldbewohnende Finkenarten sind wieder häufiger gesichtet worden. Aber die positiven Nachrichten sind ein Trugschluss, sagt NABU-Geschäftsführer Leif Miller.

Die höheren Zahlen in diesem Jahr können nicht darüber hinwegtäuschen, dass seit Jahren ein kontinuierlicher Abwärtstrend festzustellen ist. Leif Miller, NABU-Bundesgeschäftsführer

Der Rückgang häufiger Arten sei in vielen europäischen Ländern ein ernstes Problem. Das zeige sich auch bei den Wintergästen in unseren Gärten, so Miller. Seit dem Beginn der Aktion vor zehn Jahren hat der NABU einen Rückgang der gemeldeten Vögel um insgesamt 2,5 Prozent festgestellt.

Bildrechte: Jochen Eißler Nun kann es verschiedene Ursachen haben, wenn weniger Vögel gezählt werden, wie im vergangenen Jahr. Zum einen kommen in milden Wintern wie 2016 und 2017 weniger Vögel in die Gärten, weil sie in der Umgebung noch genügend Futter finden. Das Wetter beeinflusst zum Beispiel, wie viele Baumsamen es in den Wäldern gibt, sowohl in Deutschland als auch in den Herkunftsgebieten vieler Vögel in Nord- und Osteuropa. Zum anderen haben Populationen mit Krankheiten zu kämpfen, wie die Amsel, die in der Rangliste der am häufigsten beobachteten Wintervögel von Platz zwei auf Platz fünf abrutschte. Ein Grund ist das für diese Vögel tödliche Usutu-Virus, das in den Jahren 2016 und 2017 in Teilen Deutschlands unter den Amseln ausbrach. Aber neben Futter(-mangel) und Krankheiten ist vor allem die Landwirtschaft eine wahrscheinliche Ursache.

Ein neuer Star

Bildrechte: Frank Hecker Ein milder Winter führt zwar dazu, dass weniger Vögel gezählt werden, sagt der NABU. Er führt aber auch dazu, dass mehr Zugvögel als sonst in Deutschland überwintern. Bestes Beispiel ist der Star, Vogel des Jahres 2018. Mit 0,81 Individuen pro Garten erzielte er in diesem Jahr mit Abstand sein bestes Ergebnis - statt wie früher in jedem 25. Garten wird er inzwischen in jedem 13. Garten auch bei der Winterzählung angetroffen. Laut NABU ist das auch Ringeltaube und Heckenbraunelle der Fall, die sogenannte Teilzieher sind. Diese Arten reagieren damit auf die vermehrten milden Winter, die ihnen eine Überwinterung näher an ihren Brutgebieten ermöglicht.

Große regionale Unterschiede

Bildrechte: NABU