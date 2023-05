Wenn wir also fragen: Werden wir das Universum erobern – dann müssen wir auch fragen, wer wir eigentlich sind? Werden wir uns einfrieren oder werden wir Maschinen entfernte Regionen besiedeln lassen? Und was ist eigentlich mit dem WARP-Antrieb der Enterprise? Dem Raumschiff, das den Raum vor sich verkürzt und den Raum hinter sich erschafft und so in einer Art Raumblase mit Überlichtgeschwindigkeit durchs All düst. Das wäre so als ob man die Autobahn vor sich wegnimmt und hinten wieder dranlegt und dadurch in Nullkommanichts ans Ziel kommt. Unvorstellbar – aber Mathematiker sitzen an diesen Modellen und berechnen, ob da was gehen könnte.