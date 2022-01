Medizin-Forschung Heilung mit dem Gift der Wespenspinne

Trotz der großen Auswahl hat es das Team um Tim Lüddecke auf die hier heimische Wespenspinne abgesehen. Mit Erfolg: In ihrem Gift fand man zahlreiche neuartige Biomoleküle , die aufgrund ihrer Struktur robust gegenüber chemischem, enzymatischem und thermischem Abbau scheinen, also zum Beispiel im Magen nicht verdaut werden. Wirkstoffe könnten damit oral verabreicht werden, was die Verträglichkeit und die Wirksamkeit der Medikamente erhöht – ein großes Potential für die Medizin also.

Dass man sich in der Forschung zu Spinnengiften bisher eher auf die großen Tropenspinnen konzentriert, hat einen ganz praktischen Grund: Die Menge macht das Gift. Die meisten Spinnen in Mitteleuropa sind maximal zwei Zentimeter groß. Ihre Giftmenge reicht für Experimente nicht aus. "Doch inzwischen verfügen wir über präzise Analysemethoden, um auch die geringen Mengen der bisher vernachlässigten Mehrheit der Spinnen untersuchen zu können", so Lüddecke. Dafür wird die Gensequenz des Gifts mittels Biotechnologie in eine Bakterienzelle eingebaut, die dann das Toxin produziert. "Wir bauen quasi genetisch modifizierte Bakterien, die das Toxin in großem Maßstab herstellen."