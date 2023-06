In der Regel sind Menschen sonst eine Sackgasse für den Erreger aus der Familie der Flaviviren. In Vögeln dagegen können sie sich stark vermehren, ohne zum Problem für die Tiere zu werden. Dort und in Mücken können die Viren auch überwintern. Doch sie brauchen Wärme, um sich in den stechenden Insekten so gut zu vermehren, dass sie bei einem Stich einen Menschen anstecken können.