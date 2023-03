Die erste Kugel Vanilleeis am Wochenende bei 19 Grad, dann – wenige Tage später – wieder Schneefall und Eis am Boden. Der März hat uns in diesem Jahr eine turbulente Zeit beschert. Eigentlich ein richtiges Aprilwetter, könnte man sagen. Wenn es dafür nicht noch etwas zu früh wäre, oder?

Jens Oehmichen, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst im Regionalen Wetterbüro in Leipzig, sagt: "Was wir gerade erleben, ist kein Klimawandel-Phänomen, sondern klimatologisch ganz normales Wetter für Ende März – nur das wir das eben schon fast nicht mehr gewohnt sind." In den vergangenen Jahren war der Frühling immerhin deutlich trockener und wärmer als in diesem Jahr. Aber eben eher zu trocken und zu warm. Was wir aktuell erleben, sei ein ganz normaler Frühling, betont der Meteorologe. Und der sei in unseren Breiten oft von einem Wechselspiel zwischen warmer Luft aus Südeuropa und kalter Luft aus Nordeuropa gekennzeichnet. Das sei nicht alleine auf den April beschränkt, sondern könne auch noch bis Anfang Mai passieren.