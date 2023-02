Wenn es Donnerstag regnet, dann könnten die Tropfen roten Staub aus der Sahara enthalten. Der ist in diesen Tagen über Frankreich unterwegs zu uns. Der Vorhersage des Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) zufolge sollte der Sahara-Staub bereits am Mittwoch den Nordwesten Deutschlands erreichen und sich im Laufe des Tages und am Donnerstag weiter über das Land ausbreiten. Der größte Teil des Staubs befindet sich demnach aber in großer Höhe.

Größere Mengen Staub aus Nordafrika hatten dem Atmosphärendienst zufolge in dieser Woche erstmals in diesem Jahr Europa erreicht und bewegten sich von der Iberischen Halbinsel in Richtung Frankreich sowie Mittel- und Osteuropa. Auswirkungen auf die Luftqualität waren vor allem für Portugal und Spanien erwartet. Der Staubtransport in den kommenden Tagen ist aber nicht der erste in diesem Monat. Er folgt auf eine ähnliche, wenn auch weniger ausgeprägte Episode in der vergangenen Woche, so CAMS. Dabei hatte der Calima – ein heißer Wind aus Afrika – Sahara-Staub auf die Kanarischen Inseln und später nach Norden bis nach Irland und Großbritannien getragen.