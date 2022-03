Nach früheren Meldungen bestätigte jetzt auch die WHO die Existenz einer neuen Sars-CoV-2 Variante, die hier gemeinhin als "Deltakron" (englisch Deltacron) bekannt geworden ist. Offiziell gelistet ist sie derzeit unter dem Namen "BA.1 x AY.4 recombinant". Einen weniger komplizierten Namen wird sie in den nächsten Wochen erhalten. Doch dass es sich dabei um "Deltakron" handeln wird, ist sehr unwahrscheinlich.



Die Hybrid-Variante ist eine Kombination aus Teilen der Delta-Variante (AY.4) und der Omikron-Variante (BA.1). Sie kann entstehen, wenn ein Mensch gleichzeitig mit zwei Corona-Varianten infiziert wurde. Die Viren treffen in den Zellen der Wirte aufeinander, vermischen dort bei der Vermehrung durch die Wirtskörper ihr Erbgut und werden als genetisch rekombinierte neue Variante wieder ausgeschieden.