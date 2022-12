A-Streptokokken WHO warnt vor schwerer Scharlach-Welle in Europa

In einer gemeinsamen Mitteilung warnen die Weltgesundheitsorganisation WHO und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC vor einer Häufung schwerer Scharlach-Fälle bei Kindern unter zehn Jahren in Europa. Die Zahl der an iGAS erkrankten Kinder (invasive Gruppe-A-Streptokokken-Infektion) steige derzeit in Frankreich, Irland, den Niederlanden, Spanien, Schweden und Großbritannien an.