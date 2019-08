Mikroplastik - also kleinste Kunststoffteilchen - lassen sich überall in der Umwelt nachweisen. So heißt es in dem nun vorgestellten Report der Weltgesundheitsorganisation WHO – auch in Flüssen, in Seen und im vermeintlich ach so sauberen Trinkwasser. Verbraucher seien natürlich verunsichert, doch das müssten sie nicht sein, sagt Bruce Gordon von der WHO: "Nach unserer Analyse gehen wir nicht davon aus, dass ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch Mikroplastik im Trinkwasser besteht."