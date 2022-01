Im November 2021 wurde die heute als Omikron bekannte Sars-CoV-2-Variante in Südafrika das erste Mal gemeldet. Seitdem ist sie weltweit auf dem Vormarsch. Laut aktuellem Wochenbereicht (Stand 6. Januar 2021) des RKI gehen 44,3 Prozent der auf Varianten untersuchten Sars-CoV-2-Nachweise in Deutschland auf Omikron zurück.

Auch der rasante Anstieg der Infektionen in den vergangenen Tagen ist besorgniserregend. Laut WHO sind in der letzten Woche weltweit knapp 9,5 Millionen Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 verzeichnet worden. Das sind 71 Prozent mehr als in der Vorwoche. Dadurch stehen die Gesundheitssysteme enorm unter Druck.