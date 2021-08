Wann wird die Corona-Pandemie enden und wie gefährlich wird das Virus bleiben? Präzise lässt sich das nicht vorhersagen, denn Mutationen wie die Delta-Variante zeigen: Die Ausbreitung des in der Menschheit immer noch erst seit relativ kurzer Zeit zirkulierenden Sars-Coronavirus-2 kann sich rasch verändern. Dennoch geht auch eine neue Modellierungsstudie aus Norwegen und den USA davon aus: Langfristig wird Covid-19 zu einer Kinderkrankheit wie Scharlach oder der Keuchhusten.

Erkältungscoronaviren: Vor 130 Jahren töteten sie Millionen

Die Forscher um Ottar Bjornstad von der Penn State University und Ruiyun Li von der Uni in Oslo gehen davon aus, dass Sars-CoV-2 eine ähnliche Entwicklung nimmt, wie das Humane Coronavirus HCoV-OC43. Nach Genomanalysen steht HCoV-OC43 im Verdacht, die asiatische beziehungsweise russische Grippepandemie der Jahre 1889 und 1890 ausgelöst zu haben, der schätzungsweise eine Million Menschen zum Opfer fielen, die meisten älter als 70 Jahre. "Heute ist es ein endemisches, mildes Erkältungsvirus, das meistens Babys im Alter von sieben bis zwölf Monaten ansteckt", so Bjornstad.

Innerhalb der kommenden Jahre könnten die meisten Erwachsenen weltweit entweder durch eine durchgemachte Infektion oder durch eine Impfung geschützt sein. Dann könnten sich nur noch Kinder anstecken, die noch keinen Schutz aufgebaut haben. Da eine Infektion bei ihnen nach bisherigen Erkenntnissen meist wenig gefährlich ist, könnte die Menschheit so langfristig mit Covid-19 leben.

Das Forscherteam modellierte, wie sich Fall- und Todeszahlen in den kommenden zehn Jahren in verschiedenen Ländern entwickeln könnten, je nach örtlichen Hygienebedingungen oder der Altersstruktur einer Bevölkerung. "Bei vielen infektiösen Atemwegserkrankungen steigt die Prävalenz in der Bevölkerung während einer neuen Epidemie sprunghaft an, geht dann aber in einem abnehmenden Wellenmuster zurück, wenn sich die Infektion im Laufe der Zeit auf ein endemisches Gleichgewicht zubewegt", sagt Ruiyun Li.

Todesfälle und Geburten: Herdenimmunität verändert sich laufend

Auf diese Weise könnte langfristig ein Zustand erreicht werden, der landläufig als Herdenimmunität verstanden wird. "Einfach übersetzt: Durch Impfprogramme und durch eine sich aus natürlichen Infektionen entwickelnde Immunität in der Bevölkerung breitet sich die Infektion irgendwann nur noch so langsam aus, dass der Erreger keine große Bedrohung mehr auf Bevölkerungsebene darstellt", sagt der Epidemiologe André Karch von der Universität Münster, der nicht an der Studie beteiligt war. "Das Erreichen des Herdenimmunitätsthresholds (treshold steht für Schwelle/Grenzwert, Anm.d.R.) bedeutet, dass die effektive Reproduktionszahl des Virus durch die zunehmende Immunität in der Bevölkerung unter eins gedrückt wird."

Allerdings sei ein solcher Zustand nie statisch, wie sich etwa am Herpesvirus Varizella-Zoster gut studieren lässt. Der Erreger der Windpocken gilt als extrem ansteckend. Wer eine Infektion durchgemacht hat, ist zwar in der Regel ein Leben lang geschützt. Da das Virus aber nie ganz verschwindet, kann die Krankheit wieder ausbrechen, wenn das Immunsystem schwach wird und dann teilweise auch wieder ansteckend sein. Und es werden stetig neue Menschen geboren und damit neue ungeschützte Organismen, die das Virus anstecken kann. Zugleich sterben alte, immune Menschen.

Die Folge: "Wenn man sich die Inzidenzkurven für Erreger wie Varizella-Zoster oder auch Masern vor Einführung von Impfprogrammen anschaut, dann gab es nie eine stabile Herdenimmunität in dem Sinne, dass der Erreger komplett unterdrückt werden konnte. Sondern es gab die die klassischen alle paar Jahre wiederkehrenden großen Ausbrüche bei Unterschreiten des Herdenimmunitätsthresholds", sagt Karch.

Ausrottung hat nur bei den Pocken funktioniert

Dennoch: Anders als bei Corona gibt es eine Art endemisches Gleichgewicht. "Die nächste Stufe wäre, dass es gelingt, auch diese regelmäßigen Ausbruchswellen bei Unterschreiten des Herdenimmunitätsthresholds zu unterdrücken. Das schafft man nur, wenn man beispielsweise auch Neugeborene im ersten Lebensjahr impft und so frühzeitig viele empfängliche Personen aus der Übertragungskette rausnimmt", erklärt Karch. Mit Einführung einer Impfung gegen die Windpocken ist die Medizin diesem Ziel einen kleinen Schritt nähergekommen. "Und die Königslösung wäre die Eradikation (komplette Auslöschung, Anm.d.R.) des Erregers, die aber nur extrem schwierig erreichbar ist."

Das gelang bisher ein einziges Mal und zwar mit den Pocken, aber auch nur unter extremen Anstrengungen. "Das war aber zu einer Zeit, als die Mobilität der Menschen weltweit noch nicht so groß war. Mit Polio wäre es fast gelungen, inzwischen sind wir davon aber leider wieder relativ weit entfernt. Und bei den Masern ist es auf einzelnen Kontinenten gelungen. So gab es in Nord- und Südamerika um 2015 herum nur noch eingeschleppte Fälle", sagt Karch.

Weltweite Herdenimmunität nötig

Wie sich die Situation in der Corona-Pandemie entwickelt, hängt stark davon ab, wie sich das Virus weiterentwickelt. Das Robert Koch-Institut geht davon aus, dass zwischen 85 und 90 Prozent der Bevölkerung immun sein müssen, bevor sich die Lage stabilisiert. "Der erste identifizierte Stamm von SARS-CoV-2 hat ungefähr eine Basisreproduktionszahl gehabt zwischen 2 und 3. Da hätte – stark vereinfacht gerechnet – eine Immunität zwischen 50 und 66 Prozent der Bevölkerung ausgereicht, um den effektiven R-Wert unter 1 zu drücken", erklärt der Epidemiologe Karch. "Die Basisreproduktionszahl der jetzigen Delta-Variante liegt irgendwo zwischen 6 und 10. Deshalb ist der Anteil der Bevölkerung, der immun sein muss, deutlich größer."

Dass die Spannweite des R-Werts jetzt so groß ist, liegt daran, dass die Ausbreitung des Virus durch Gegebenheiten vor Ort stark variiert. "Wichtige Faktoren dabei sind: Wie dicht leben Menschen zusammen, wie ist das Hygieneverhalten ausgeprägt und wie hoch ist die klein- und großräumige Mobilität", sagt Karch.